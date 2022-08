Maria Giovanna Maglie asfalta Roberto Speranza: "Come devi andare a casa"

29 agosto 2022 a

"Dal 26 settembre, comunque vada, una cosa è certa: tu caro Roberto Speranza vai a casa con ignominia": Maria Giovanna Maglie commenta così su Twitter una recente dichiarazione del ministro della Salute. Parlando del tema Covid, infatti, il segretario di Articolo Uno ha detto: "Finora ho visto troppe ambiguità, dal 26 settembre avanti coi vaccini". La frase è estrapolata da un'intervista che il ministro ha concesso a Repubblica.

Nel corso del colloquio, il ministro ha attaccato il centrodestra dicendo: "A volte ci vuole coraggio nel dire la verità. Sarebbe bello dire che la pandemia ha acquistato un biglietto aereo ed è volata via su Marte, ma non è così. In campagna elettorale è scomodo dire che dobbiamo fare ancora i conti con il Covid. Finora Meloni e Salvini nella sostanza hanno strizzato l’occhio ai no vax".

A puntare il dito contro Speranza oggi è stato anche il leader della Lega Matteo Salvini. Il motivo? Sempre nell'ambito della stessa intervista, il ministro si è scagliato contro la flat tax, tanto cara al centrodestra, dicendo che "con la flat tax solo chi è ricco potrà curarsi bene". Parole che Salvini ha commentato così: "E il premio 'Sciocchezza del giorno' va a… Complimenti".