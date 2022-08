Sondaggio Mentana, schiaffo a Letta dagli elettori Pd: chi vogliono premier

30 agosto 2022 a

Enrico Mentana ha analizzato a lungo i sondaggi realizzati da Swg sulla campagna elettorale e più in generale sulle elezioni del prossimo 25 settembre. A La corsa al voto il direttore del TgLa7 si è soffermato non solo sulle classiche intenzioni di voto, e quindi sulle tendenze e sulle variazioni settimanali, ma anche sulla percezione degli elettori dei vari leader politici.

Innanzitutto Swg ha chiesto quali tra i principali protagonisti della campagna elettorale sono risultati ad oggi più convincenti: al primo posto Giorgia Meloni (21%), seguita da Enrico Letta e Giuseppe Conte (entrambi al 17%); sotto la doppia cifra Carlo Calenda (9%), Matteo Salvini e Silvio Berlusconi (7%), Matteo Renzi (4%) e Luigi Di Maio (2%). Ancora più interessanti le risposte sulle preferenze sul prossimo presidente del Consiglio. Gli elettori del centrodestra sono largamente schierati dalla parte della leader di Fdi, preferita dal 55% degli intervistati per Palazzo Chigi.

A sorpresa Mario Draghi (13%) viene messo davanti a Matteo Salvini (10%) e Silvio Berlusconi (7%), mentre un’altra personalità politica non meglio precisata sarebbe preferita dal 15% degli elettori di centrodestra. Per quanto concerne quelli di centrosinistra, in pochi vorrebbero Enrico Letta (18%) premier: il candidato favorito è di gran lunga Draghi (54%), poi ci sono Emma Bonino (10%) e Stefano Bonaccini (9%). Insomma, Letta non lo vogliono nemmeno i suoi elettori...