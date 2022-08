Luigi Di Maio, l'ultimo "golpe": "Così Mario Draghi tornerà premier"

30 agosto 2022 a

I sondaggi parlano chiaro: il centrodestra in vista delle elezioni di settembre ha la vittoria in pugno. Eppure per Luigi Di Maio Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia non devono dormire sonni tranquilli. Il motivo? "Il trio sfascia-conti durerà un anno. Salvini lavorerà con Berlusconi per logorare la Meloni, dopodiché andranno di nuovo da Draghi a pregarlo di tornare a palazzo Chigi. Sono caotici", la spara grossissima.

Insomma, lo scenario del ministro degli Esteri è dei più impensabili e vede come causa scatenante la crisi economica ed energetica: "Chiederanno di fare più debito, come hanno già fatto in questi giorni, e quel debito non sarà sostenibile perché non avranno la credibilità internazionale che ha Draghi. Come potrebbe averla un governo in cui la Meloni, ogni giorno, deve rassicurare il mondo in quattro lingue, mentre Salvini lo spaventa e Berlusconi è lo stesso che nel 2011 portò quasi l'Italia al default?". Da qui la conclusione rilasciata alle colonne de La Stampa: "Un governo di destra, per calmierare il debito, metterà mano ai risparmi degli italiani alzando le tasse". Non solo.

L'ex leader grillino oggi alla guida di Insieme per il futuro accusa gli avversari di essere filo-putiniani. E a nulla servono le rassicurazioni di Giorgia Meloni su un esecutivo "europeista": "Ma loro chi? È alleata in Europa di quei partiti e di quei Paesi che ci hanno messo i bastoni tra le ruote su Pnrr, proposte economiche e interventi contro Putin. Non mi sento rassicurato nemmeno sapendo che vuole rinegoziare il Pnrr. A Bruxelles ci guarderebbero come la solita Italia, che non rispetta gli impegni e cerca soluzioni di comodo". D'altronde, come lui stesso ammette, "la scissione che ho provocato lo scorso giugno è nata dalla risoluzione sull'Ucraina che ha visto l'ambasciatore russo a Roma fare i complimenti a Conte per il testo che aveva scritto, contro la Nato e contro l'Unione europea".