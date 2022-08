Sondaggio Piepoli, balzo di Forza Italia: ecco le cifre di Berlusconi, "pronti a governare"

30 agosto 2022 a

Balzo in avanti per Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi raccoglie i primi frutti della campagna elettorale. Stando all'ultimo sondaggio pubblicato dall'istituto Piepoli, le intenzioni di voto degli italiani vedono la coalizione di centrodestra in testa con il 47 per cento. Fin qui nulla di nuovo, se si considera che Fratelli d'Italia, stabile al primo posto, si piazza al 23.5 per cento. Segue la Lega al 12. A registrare una vera e propria sorpresa sono gli azzurri: Forza Italia infatti vola al 10 per cento, mentre Noi moderati - Noi con l'Italia insieme a Udc e Coraggio Italia si fermano all'1.5 per cento.

Meno ottimistiche le previsioni sulla coalizione avversaria, quella di centrosinistra che arriva al 30.5 per cento con il Partito democratico e Articolo 1 al 22 per cento, Sinistra italiana ed Europa verde al 4.5, +Europa al 2, stessa percentuale anche per Impegno civico e Bruno Tabacci. Cala anche il Movimento 5 Stelle che si attesta all'11 per cento, seguito da Azione di Calenda in alleanza a Italia Viva. I due insieme si arrestano al 6 per cento, mentre Italexit di Gianluigi Paragone raccoglie il 2.5. A seguire gli altri partiti al 3 per cento.

"Forza Italia - è il commento arrivato su Twitter dal partito del Cavaliere - continua a crescere nei sondaggi. Questa rilevazione del 29 agosto realizzata dall'Istituto Piepoli ci dà al 10 per cento. Siamo pronti insieme agli alleati del Centrodestra a governare il Paese". Soddisfazioni per Berlusconi sono arrivate anche dal sondaggio sul miglior premier: il leader di Forza Italia è stato premiato dal 27,6 per cento degli italiani, superando lo stesso Mario Draghi.