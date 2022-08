Rosa Russo Iervolino "è morta"? "Sta bene e vi saluta": Corriere, che disastro...

31 agosto 2022 a

a

a

"Morta Rosa Russo Iervolino, fu sindaco di Napoli e prima donna al Viminale", annuncia il sito del Corriere della Sera. La notizia appare anche sul sito de La Repubblica. Ma non è vero. L'articolo viene nel giro di pochi minuti smentito dal figlio dell'ex ministro, Michele, attraverso le agenzie di stampa: "Mia madre è viva, sta bene e saluta tutti". "Ci sono arrivate un sacco di telefonate ma per fortuna sta bene", prosegue. "Non direi che è uno scherzo di cattivo gusto, spero semplicemente che qualcuno si sia sbagliato". Anche la figlia Francesca dichiara: "Sta benissimo, è a casa, serena e in salute".

Sui due giornali online era invece apparsa la "breaking" con l'annuncio del suo decesso, avvenuto a Napoli. Si ricordava che avrebbe compiuto fra poco 87 anni e che fu eletta per la prima volta in Parlamento nel 1979, dove era rimasta fino al 2001. Che la sua carriera politica era cominciata nella Democrazia Cristiana, che era stata ministro per gli Affari Sociali nel governo Goria dall’87 al 92, poi responsabile del dicastero della Pubblica Istruzione dal '92 al '94 quando Giuliano Amato era presidente del Consiglio. E ancora ministro dell’Interno nel governo D’Alema.

Alla fine è la stessa "Rosetta", a parlare a Lapresse: "Sto bene, non c'è male, ho solo un po' di mal di schiena. Stamattina ho ricevuto un sacco di telefonate, ho pensato che fosse successo qualcosa a qualcuno e invece non era successo niente".