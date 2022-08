Fuori dal Coro, Giorgia Meloni su Letta e Pd: "Perché sono dei disperati"

31 agosto 2022 a

Giorgia Meloni, sondaggi alla mano, si prepara a governare: "Posso fare la differenza perché non ho paura di chi blocca l'Italia". Esordisce così ospite di Fuori dal Coro nella prima puntata di martedì 30 agosto in onda su Rete 4. Qui la leader di Fratelli d'Italia parla di un centrodestra unitissimo, nonostante a molti faccia comodo pensare il contrario: "Noi governiamo già insieme diverse Regioni e Comuni, e con ottimi risultati. Le nostre differenze sono ’di ricetta', ma sul principio siamo tendenzialmente d’accordo", ha ribadito a Mario Giordano. Ad esempio "siamo tutti per abbassare le tasse, dopodiché le proposte all’interno della coalizione possono essere diverse, ma non ci vuole molto a trovare la soluzione. Io sono per mettere più soldi in busta paga" mentre "penso che la flat tax all’inizio va fatta sui redditi incrementali".

Ma è nel momento in cui il conduttore manda in onda un duro attacco di Enrico Letta, che la leader di FdI replica al vetriolo: "Credo che, in questa campagna elettorale, la sinistra e segnatamente anche Letta stia dando dimostrazione di essere un pochino disperata". Il motivo? "Sono disperati perché non credono più in niente, parlano solo di noi. Avessi sentito una proposta... fanno solo demonizzazione e costruzione del mostro". Per la Meloni infatti la sinistra "ha un’egemonia di potere".

"Sono persone - conclude - che sono andate avanti nelle istituzioni perché avevano la tessera di partito. Quando cammini grazie alle amicizie hai paura di misurarti in un sistema in cui vai avanti se vali qualcosa. Quel sistema di potere si agita, continuano a parlare di noi. Dopodiché, quel che ha da dire Letta mi interessa poco".