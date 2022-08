Gianluigi Paragone, il sondaggista Crespi: "Dove può arrivare", uno choc

31 agosto 2022 a

a

a

"Enrico Letta ha già perso". "Gianluigi Paragone sarà una sorpresa". "Carlo Calenda il peggiore. perché il terzo polo porta sfiga". Sono sentenze pesanti, emesse da chi di campagne elettorali ne sa molto. Luigi Crespi - sondaggista ed esperto di comunicazione che dal 1997 e per otto anni è spin doctor di Silvio Berlusconi: fu lui a inventarsi "il contratto con gli italiani", ma anche "le navi delle libertà" o la famosa "scelta di campo" - oggi, in una intervista rilasciata a Repubblica, dà i voti ai candidati che si contendono lo scranno di Palazzo Chigi. Per Crespi il migliore in assoluto è Giuseppe Conte, il Mélenchon pugliese, lo chiama: "Parla ai suoi elettori con video perfetti, dritto per dritto. Sui social è quello con più interazioni". Calenda invece il peggiore: "il Macron dei Parioli fa 45 tweet al giorno, è compulsivo. Avrebbe potuto rubare voti a Forza Italia se avesse avuto l'umiltà di far dialogare con gli elettori di destra Mara Carfagna". E invece rischia di essere superato da Paragone: "Giancarlo Funari diceva che il Terzo Polo porta sfiga", aggiunge Crespi.

Mentana, sondaggio clamoroso: Letta umiliato dagli elettori Pd, chi vogliono premier

Quanto al segretario del Pd, il sondaggista dà pochissime chance di vittoria: "Letta ha fatto una buona campagna, con lo schema 'o di qua o di là', ma è chiaramente fatta per perdere" perché "è identitaria, non espande. Letta sa di perdere. Sembra rassegnato". Giorgia Meloni, invece, per Crespi è sottostimata nei sondaggi: "I sondaggi fotografano la media mobile, ovvero sono mediati con i dati del passato, ma Meloni non è più quella del 2018". E poi Paragone che prenderà voti "dagli indecisi e un po' li ruberà a Conte": "Non mi stupirei se arrivasse al 5 per cento", dice Crespi che fa notare infine i numeri altissimi dell'astensionismo: "Ho visto stime che parlano del 50 per cento. Solo il dieci per cento della popolazione è realmente interessata alla campagna elettorale. Chiunque vincesse sarebbe delegittimato, con una partecipazione così bassa".