Guido Crosetto difende la Meloni: "Cgil? Gli altri non sono degni?"

31 agosto 2022 a

a

a

Guido Crosetto non le manda a dire. Il co-fondatore di Fratelli d'Italia risponde alle polemiche sulla scuola scatenate da una frase di Giorgia Meloni che di fatto ha affermato di sognare una scuola in cui i professori sono liberi dalla Cgil. Che la presenza sindacale tra i banchi e le cattedre sia forte non è cosa nuova, ma di certo la violenza con cui una certa sinistra sindacale si è scagliata contro la leader di Fratelli d'Italia fa riflettere.

E Crosetto punge i sinistri proprio su questo punto, sulla levata di scudi immediata che ha accompagnato le parole espresse con una legittima opinione dalla Meloni: "Là Meloni dice: “sogno una scuola nella quale per essere un buon docente non si debba avere la tessera della CGIL”.

La CGIL insorge. Perché pensa che la tessera CGIL sia invece un requisito? Perché un prof senza tessera è pessimo? Perché UIL, CISL ed altri non sono degni?", ha affermato Crosetto su Twitter. Parole forti che hanno sottolineato le parole della Meloni in modo ancora più chiaro. Ma a sinistra forse qualcuno ha il carbone bagnato e la reazione è sempre basata sullo sdegno e sull'odio.