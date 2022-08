Pd, Rachele Scarpa: "Basta col circolo vizioso del lavoro", la frase choc

31 agosto 2022 a

La candidata del Pd, Rachele Scarpa, 25 anni, una dei volti emergenti dem nelle liste del Veneto e già al centro delle polemiche per alcuni post su Israele continua a far discutere. Lugi Marattin, di Italia Viva, ha scovato un video in cui la giovane dem sostiene di fatto che andare a lavorare, sostanzialmente, è inutile. Insomma di fatto nella clip la Scarpa afferma che "è necessario interrompere il circolo vizioso per cui il lavoro è l'unico mezzo di sostentamento per le persone".

Parole che di certo lasciano senza parole considerando anche due fattori: il lavoro è uno dei principi della nostra Costituzione e la nostra Repubblica si fonda su esso, il secondo fattore è che il Pd e prima il Pci erano chiamati i "partiti dei lavoratori".

A quanto pare tutto questo è superato. E Marattin infilza la dem: "’era una volta il partito del lavoro. Non è un thread polemico, a maggior ragione verso candidati giovani, di cui la politica ha bisogno. Ma anche qui è utile fare chiarezza. Che cosa intende esattamente Rachele Scarpa, che al 100% sarà eletta parlamentare Pd? Dice che 'dobbiamo interrompere quel circolo vizioso per cui il lavoro è l’unico mezzo di sostentamento per le persone'. Che cosa significa? Che lo debba invece essere la rendita, dietro cui non c’è produzione, crescita, occupazione? Oppure il sussidio? E in quel caso, chi produce il reddito necessario per creare e distribuire il sussidio? Altri ’mezzi di sostentamento', sul momento, non me ne vengono in mente". Insomma in casa Pd è esplosa un'altra grana. E presto Letta dovrà fare i conti con queste nuove, pesanti, polemiche.