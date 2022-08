Meloni contro Di Maio: "Indegno, scredita il Paese che gli dà lo stipendio"

31 agosto 2022 a

"Di Maio, che è ministro degli Esteri, dovrebbe dare conto delle sue amicizie, perché sta girando su internet un simpatico video di Di Stefano che ci spiegava che l’Ucraina era uno Stato fantoccio": queste le parole di Giorgia Meloni durante un comizio a Pescara. La leader di Fratelli d'Italia, insomma, ha invitato l'ex grillino a guardare bene in casa propria prima di attaccare gli altri.

Nel corso del suo comizio, infatti, la Meloni ha fatto un riferimento preciso, quando ha nominato Di Stefano, ex esponente del M5S ora passato in Impegno Civico proprio con Luigi Di Maio. "Dopodiché - ha continuato la presidente di FdI -. Trovo indegno che il ministro degli Esteri italiano, pagato con i soldi degli italiani, per tentare disperatamente di racimolare qualche voto che non racimolerà vada in giro per il mondo a screditare questo paese, che gli dà lo stipendio".

Nel corso del comizio, la Meloni ha parlato anche della vendita di Ita Airways, non approvando l'operato del governo: "Non conosco così bene il dossier, leggo che c’è stata una accelerazione, francamente ritenevo che li governo attuale non dovesse andare avanti su una questione così strategica". E ancora: "Piaccia o non piaccia, noi di fatto abbiamo speso miliardi sulla nostra compagnia di bandiera in questi anni, e poi a un certo punto abbiamo gettato il bambino con l’acqua sporca e lo consegniamo di fatto a fondi stranieri, senza aver valutato prima se ci sia la possibilità di inserire la difesa della compagna di bandiera in un piano di trasporti e aeroporti".