Carlo De Benedetti, attacco choc a Letta: cosa spunta sul "Domani"

31 agosto 2022 a

Il Domani di Carlo De Benedetti spara su Enrico Letta. Un vero e proprio fuoco amico che sta affossando sempre di più il leader del Pd. Da tempo girano voci di un avvicendamento al timone del partito subito dopo il 25 settembre con la corsa delle correnti a organizzare il passaggio di mano. Un flop clamoroso del centrosinistra al voto potrebbe portare Letta alla porta del Nazareno.

E a quanto pare anche dalle parti della stampa di sinistra non devono volerlo poi così bene. Basta leggere l'articolo di Giorgio Meletti sul Domani per capire quanto Letta sia ritenuto inadeguato dalle parti dell'"Ingegnere".

Meletti infilza Letta per le sue mosse al meeting di Rimini: "Va ad esibirsi al Meeting di Comunione e liberazione con i tre leader della destra (Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani) e si dimentica di dire che li considera un pericolo per la democrazia. E, errore di comunicazione ancora più grave, si fa fotografare seduto al bar con i suddetti nella tipica posa dei bravi colleghi che cazzeggiano amabilmente prima di salire sul palcoscenico per la quotidiana recita del conflitto". Parole di fuoco che sottolineano quanto Letta sia ormai circondato Caanche a sinistra...