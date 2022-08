Fisco, controlli-killer sui conti correnti e contanti cancellati: il piano della sinistra

31 agosto 2022 a

a

a

Quali sono le proposte della sinistra sul tema del Fisco? Nel programma ci sarebbe l'intenzione di tracciare tutte le spese e di lasciare ampio spazio all'Agenzia delle Entrate per quel che riguarda i controlli, ma anche l'intenzione di abbandonare progressivamente il contante. Una sorta di "Grande fratello fiscale", come lo definisce il Giornale. La proposta è contenuta nel programma della lista Verde Europa-Sinistra Italia: "La tecnologia offre una grande occasione alla lotta contro l’evasione fiscale: è possibile, infatti, procedere alla tracciabilità assoluta dei pagamenti, anche promuovendo l’uso della moneta elettronica".

Tasse, cambia tutto dal 4 settembre: ecco come si pagheranno

Nel programma si parla anche della possibilità di "utilizzare le banche dati per incrociare i dati dei contribuenti, oltre che rafforzare la fatturazione elettronica e lo split payment, soprattutto sugli acquisti on line e tramite Pos". Nel frattempo Fratoianni rilancia l’idea di tassare al 100% gli extraprofitti e al quotidiano Cronache di Napoli dice: "Inconcepibile che alcune imprese abbiano contabilizzato 50 miliardi di extraprofitto mentre lo Stato fatica a recuperare il solo 25% della tassazione imposta".

Mariastella Gelmini: "Necessario il dialogo con i professionisti per attuare una riforma fiscale efficace”

A pensarla allo stesso modo sugli extraprofitti anche il Pd: "Le aziende che stanno rifiutando di versare la tassa sugli extraprofitti mettono a rischio la tenuta economica e sociale del Paese in uno dei momenti più difficili dal dopoguerra", hanno commentato Simona Malpezzi e Debora Serracchiani. Nel frattempo a finire nel mirino sono anche i jet privati, su cui pende la proposta di abolizione. A tal proposito il leader dei Verdi Angelo Bonelli spiega che "il traffico degli aerei di lusso inquina quanto il 50 per cento del traffico aereo globale. Bisogna avere senso di responsabilità di fronte alla crisi energetica e climatica in corso".