Roberto Speranza, lo sfregio a Giorgia Meloni: "Come i no-vax"

Scontro totale tra Giorgia Meloni e Roberto Speranza. Ad aprire le danze è la leader di Fratelli d'Italia, che attacca in modo durissimo il ministro della Salute, il tutto su Twitter, laddove cinguetta: "Sul piano sanitario, Speranza ha completamente fallito. Con Fratelli d’Italia e con il centrodestra: istituzione di una commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia e nessuna reintroduzione del green pass. Tanto per esser chiari", ha tuonato.

Insomma, da parte della leader FdI, partito accreditato dai sondaggi al primo posto nelle imminenti elezioni politiche del 25 settembre, la promessa di far definitivamente sparire la tessera verde. Dunque, l'impegno a costituire una commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza coronavirus, per far luce sui troppi aspetti ancora troppo poco chiari relativi a quel che è accaduto in Italia al tempo della pandemia.

E alle parole della Meloni, ecco che Speranza risponde indulgendo all'insulto: "Cara Giorgia, vedo che le tue invettive somigliano sempre più a quelle dei no vax. Perché non facciamo un bel confronto sulla sanità io e te dove e come vuoi?". Insomma, la Meloni bollata come una no-vax.

E ancora, il ministro della Salute aggiunge: "Ti candidi a governare l'Italia. È giusto che tutti sappiano cosa pensi davvero della campagna di vaccinazione". Posizioni che però, Giorgia Meloni, ha espresso in modo chiaro e da tempo: mai e poi mai con i no-vax.