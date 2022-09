Lega, Claudio Borghi ad alzo zero contro Draghi: "Intollerabile massacro degli italiani"

01 settembre 2022 a

a

a

Il caro-bollette e il prezzo del gas che rimane alle stelle causano profondi turbamenti tra le famiglie italiane e anche in Parlamento. Già, ad agire è chiamata la maggioranza in carica, il governo di Mario Draghi, che però ha più volte detto di non voler ricorrere allo scostamento di bilancio, insomma vuole trovare il modo di muoversi all'interno del perimetro di quanto concesso dai bilanci europei.

"Da prima gli italiani a prima...": Di Maio disperato insulta Salvini | Video

Linea non condivisa dalla Lega di Matteo Salvini, come è noto. E ora, per il Carroccio, passa all'attacco Claudio Borghi: "Inspiegabile inerzia sui soldi per le bollette. Se tutti siamo d'accordo che è intollerabile far pagare agli Italiani dei costi assurdi per le bollette di famiglie e imprese, quando in Francia nessuno paga più del 4% rispetto all'anno scorso, non si capisce perché il Governo non inizi subito la procedura per uno scostamento di bilancio di 30 miliardi in modo da poter intervenire prima possibile", spara ad alzo zero il leghista, nel mirino Draghi e il Pd che si occone allo scostamento.

Tempi lunghissimi per il nuovo governo: ecco la data che scatena i sospetti

E ancora, aggiunge: "Denunciamo il rischio del caro bollette da mesi e nel frattempo il Pd e il M5s hanno costretto il Parlamento a perdere settimane per il catasto, per la cannabis o per lo Ius scholae. Si faccia partire subito la procedura anche se dovrà essere finalizzata dal prossimo parlamento o, se c'è qualcuno che vuole che gli italiani paghino bollette senza senso lo dica adesso in modo che tutti lo sappiano il giorno del voto", conclude.