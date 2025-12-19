Meloni, vertice di governo sulle pensioni: cosa cambia

Un vertice di "chiarimento" per chiudere rapidamente e senza incidenti il capitolo della legge di bilancio. A Palazzo Chigi, in serata, dopo il ricevimento al Quirinale per la cerimonia dello scambio di auguri con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, va in scena l'incontro convocato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni insieme al vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, al vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, grande assente al Colle. L'incontro, al quale partecipano anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e il viceministro dell'Economia Maurizio Leo, arriva nel momento più delicato dell'iter parlamentare della legge di bilancio, con l'obiettivo di ricomporre le tensioni emerse nella maggioranza. La riunione è stata convocata dopo lo stop della Lega al pacchetto pensioni in commissione Bilancio al Senato, che ha fatto slittare i lavori e ha fatto temere una crisi sfiorata per un soffio.

Pensioni, le menzogne della sinistra: come provano a "truffare" gli italiani Dopo aver incassato i colpi di Atreju, dopo aver registrato l’ennesima rissa tra le mura del Pd cosa resta da fare...

Fonti parlamentari parlano di irritazione della premier e lo scontro sulla manovra. A illustrare la soluzione per uscire dall'impasse è il ministro per i Rapporti con il Parlamento Ciriani, il quale ha spiegato che il governo presenterà un nuovo emendamento in commissione Bilancio al Senato. "Abbiamo deciso che è meglio intervenire direttamente sulla manovra, senza un nuovo decreto, sistemando le coperture di un testo che la commissione conosce già", ha detto.

Pensioni 2026, l'Inps comunica tutti gli aumenti: eccoli fascia per fascia La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2025 è determinata i...