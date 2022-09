Centrodestra, indiscrezioni: "Ecco chi sono gli unici tre ministri certi"

02 settembre 2022 a

Pochi dubbi, almeno ad oggi: il centrodestra viaggia verso una sonora vittoria alle elezioni del prossimo 25 settembre, tutti i sondaggi sul punto sono concordi. E insomma, viene piuttosto naturale interrogarsi sulla ipotetica squadra dei ministri. Certo, un tema ritenuto off-limits, o quasi, ma su cui per esempio Matteo Salvini ha parlato chiaro, chiedendo che alcune figure-chiave vengano individuate dalla coalizione.

Per ora, però, per quel che riguarda la compagine ministeriale si resta all'ambito dei retroscena di stampa, delle soffiate oppure delle illazioni. E su Italia Oggi, in un pezzo a firma di Marco Antonellis, si trovano alcuni spunti interessanti.

Secondo quanto si legge nel pezzo, ad oggi ci sarebbero soltanto tre nomi sicuri, già decisi, incardinati: il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, agli Esteri; Francesco Rocca delle Croce Rossa Internazionale alla Sanità e, infine, l'ex toga Carlo Nordio, candidato con FdI, alla Giustizia.

Tre caselle sulle quali il Quirinale potrebbe aver ben poco da eccepire. Al contrario, per quel che riguarda il dicastero-chiave dell'Economia, sarà necessario il gradimento di Sergio Mattarella, anche se il nome che circola, quello di Fabio Panetta - membro del Comitato esecutivo della Bce - sembra al di sopra di ogni polemica e di ogni sospetto. Ma, ovviamente, ora è troppo presto per parlarne. Ed è parimenti troppo presto per riempire qualsivoglia casella.