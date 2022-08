In Onda, Sallusti: "Cosa svelano i sondaggisti in via riservata", rivelazione-bomba sulla Meloni

29 agosto 2022 a

A In Onda, ecco ospite in collegamento Alessandro Sallusti. Nella trasmissione di La7, la puntata è quella di lunedì 29 agosto, si parla di sondaggi, delle imminenti elezioni e anche del fondo del direttore di Libero, che ha messo in guardia circa le possibili manovre post-voto che potrebbero inguaiare Giorgia Meloni-premier, così come scritto da Marzio Breda sul Corriere della Sera. E a Sallusti viene chiesto conto di quell'editoriale, così come viene chiesto un parere sulle parole di Antonio Tajani: "Meloni premier? Vediamo, ci sono tanti nomi validi anche in Forza Italia", ha affermato il numero due degli azzurri.

"Certamente anche io penso che Forza Italia ha uomini in grado di guidare il Paese - premette Sallusti -. Ma il problema non è questo. Al netto del fatto che in campagna elettorale ognuno tira acqua al suo mulino, è innegabile che c'è un vento inarrestabile, non è questione di contenuti: questo Paese ha deciso di cambiare. Era successo circa 8 anni fa con Matteo Renzi, poi con il M5s, quest'anno con la Meloni", sottolinea il direttore.

Dunque, Sallusti svela che i sondaggisti "confermano quello che emerge dalle ultime rilevazioni, con FdI intorno al 24 per cento. Ma, aggiunge il direttore, "in maniera riservata i sondaggisti spiegano che le rilevazioni hanno anche delle punte al 30 per cento. Questo significa che questo vento, che piaccia o no, è inarrestabile: la Meloni vincerà le elezioni, se ne faccia una ragione la sinistra".

E ancora: "Siccome la Meloni è stata ministro ma non ha mai governato con FdI, c'è una certa paura: questi sapranno governare? E queste paure arrivano a lambire il Quirinale, che per definizione è una casa non trasparente: dentro vi avvengono cose strane. Sicuramente - lo ha scritto Marzio Breda, decano dei quirinalisti italiani - nei corridoi del Quirinale, senza coinvolgere il presidente Mattarella, c'è chi prova ad attrezzarsi nel trovare un'alternativa nel caso in cui la Meloni vinca le elezioni, è già successo più volte. Ma di fronte a una valanga del genere, credo non ci sia valanga che tenga: la Meloni governerà il Paese insieme al centrodestra", conclude Alessandro Sallusti.