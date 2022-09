Giorgia Meloni "strega", l'ultimo sfregio alla leader di Fratelli d'Italia

03 settembre 2022 a

Intelligente e calcolatrice Grimilde sedusse Biancaneve con una mela avvelata. Questo racconta la favola alla quale si è ispirata lo street artist Harry Greb, che da anni lascia le sue opere sui muri della Capitale per attirare l'attenzione su politica, cronaca, e tematiche di forte attualità come il riscaldamento globale o i diritti umani. A gennaio 2020 a pochi centinaia di metri dalla Basilica di San Pietro apparve la sua opera Kill Pope, con Papa Bergoglio in versione Kill Bill, dopo l’episodio dello schiaffo sulla mano della fedele. Nel nuovo murale comparso nelle vie del centro storico di Roma, intitolato "La Seduzione", la strega di Biancaneve ha il volto di Giorgia Meloni.

Grimilde/Meloni offre la mela avvelenata a una Biancaneve vestita con i colori dell'Italia dietro la quale si nascondono impauriti Enrico Letta, Giuseppe Conte, Matteo Renzi, Carlo Calenda, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Luigi Di Maio, acconciati come i sette nani. "Dipende da Biancaneve/Italia se accettare o meno l'offerta con tutto ciò che ne consegue, o dare fiducia all'altro schieramento politico rappresentato come i nani un po' pavidi che si nascondono con la sua veste", avverte Harry Greb. L'opera ha raccolto sui social oltre tre mila like, tra questi anche quello di Roberto Saviano. L'ultimo sfregio alla leader di Fratelli d'Italia.