Marcello Sorgi, la profezia sui sondaggi: "Rischio classifica stravolta, ecco perché"

Una delle forze politiche che - sondaggi alla mano - pare essere in ascesa è il cosiddetto Terzo Polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi. Dopo aver superato Forza Italia di Silvio Berlusconi, come emerso da diverse rilevazioni, non è esclusa una nuova spinta, che magari potrebbe portarlo a sorpassare anche la Lega. Ne parla Marcello Sorgi su La Stampa: "Al momento, Azione è data avanti a Forza Italia e con un trend in ascesa, che potrebbe portarla a minacciare di sorpasso anche la Lega, fin qui al terzo posto".

Secondo l'editorialista del quotidiano torinese, si tratterebbe di "uno sconvolgimento della classifica con cui i partiti si sono presentati ai blocchi di partenza della campagna elettorale" che "agirebbe sui piani che in tanti stanno già facendo per il 2023, quando la crisi economica e le difficoltà del governo potrebbero rimettere la posta in gioco". Quando si è aperta la campagna elettorale, infatti, il Terzo Polo nemmeno c'era. Calenda e Renzi lo hanno realizzato dopo la rottura del leader di Azione col Pd di Enrico Letta.

In ogni caso, Sorgi sottolinea che "difficilmente il Terzo Polo potrebbe togliere al centrodestra la vittoria". Tutti i sondaggi effettuati finora, infatti, danno la coalizione di destra largamente favorita rispetto alle altre forze in campo. Quello che si avvicina un po' di più è il centrosinistra. Il giornalista, infine, ha spiegato: "Tutti i leader in corsa sono consapevoli che, pur fornendo linee di tendenza ormai chiare, i sondaggi cominceranno a valere veramente nelle ultime due settimane, quando peraltro i dati diverranno segreti per legge". La partita, insomma, è ancora aperta.