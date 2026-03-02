Sondaggio di Termometro Politico, Meloni in testa e Pd in affanno: brutte notizie per Vannacci

Battuta d'arresto per Roberto Vannacci. L'ultimo sondaggio di Termometro politico parla di un calo di Futuro Nazionale di ben 4 decimi. Più nel dettaglio Fratelli d'Italia rimane saldamente al primo posto con il 29,6 per cento. Secondo posto, invece, per il Partito democratico. Terzo posto, poi, per il Movimento 5 Stelle al 12 per cento. Tornando al centrodestra ecco che troviamo Forza Italia all'8,2 e la Lega al 7,5. E ancora, ecco che si piazza Alleanza Verdi e Sinistra italiana al 6,4 per cento e Futuro Nazionale al 3,4. Tra i partiti minori Azione, Italia Viva e +Europa. Rispettivamente al 3,2, al 2,2 e all'1,8.

Una cosa è certa, la fiducia nel nuovo partito di Vannacci è molto volatile. Il partito del generale "può valere dieci deputati come zero – aveva già detto sulle colonne de La Stampa il sondaggista Antonio Noto – e, se ce la fa, non li ruba solo a destra. Di questo ipotetico 3 per cento, infatti, solo l’1,6 può considerarsi acquisito per l’ex generale. Il restante 1,4 è volatile, legato alla visibilità mediatica di Vannacci e al contesto politico: può consolidarsi oppure rientrare nell’astensione o nei partiti di provenienza".