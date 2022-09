Giorgia Meloni, l'accusa: "Poteri forti, tentano di tutto per fermarci"

04 settembre 2022 a

L'allarme viene lanciato da Giorgia Meloni in un breve video pubblicato su Facebook. La leader di Fratelli d'Italia, infatti, afferma: "Hanno paura della nostra vittoria e le stanno tentando tutte per fermarci. Ma le nostre spalle sono larghe, perché ci siete voi a sostenerci. Il 25 settembre dimostriamo insieme che non esiste potere più forte di quello del popolo italiano". Nel video, la scritta: "I poteri forti sono contro di noi? Non c'è potere più forte del popolo italiano". Insomma, il sospetto è che ci sia una mobilitazione per frenare la corsa di FdI.

A tal proposito, per esempio, la stampa che osteggia il centrodestra insiste sulla presunta spaccatura tra Meloni e Matteo Salvini sul tema delle sanzioni alla Russia. A smentire le ricostruzioni ci pensa anche il leghista: "Punto di rottura? Assolutamente no e ci prepariamo a vincere e a governare per cinque anni in maniera seria e coerente il Paese", ha tagliato corto il leghista intervistato da Rtl 102.5.

Dunque, le parole di Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, intervistato dal Corriere della Sera, il quale si dice fiducioso che il passaggio di consegne sarà "sereno, senza strappi", come dimostra il dialogo delle ultime settimane, grazie "alla intelligenza politica che accomuna Mario Draghi e Giorgia Meloni". "Noi non abbiamo mai cambiato atteggiamento verso il premier: non gli abbiamo votato la fiducia ma ha potuto e può contare su di noi per tutti i provvedimenti che assume nell'interesse dell'Italia. Siamo stati più leali noi di alcune forze politiche che gli hanno votato la fiducia", ha concluso Lollobrigida insistendo sull'affidabilità di FdI, a discapito degli attacchi che la Meloni e i suoi ricevono incessantemente.