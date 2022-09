Guido Crosetto, l'allarme: "Effetti devastanti, basta isterismi"

04 settembre 2022 a

La crisi energetica, col prezzo del gas alle stelle e un'ondata di rincari-monstre in bolletta in arrivo, tiene ovviamente banco nel dibattito politico italiano ed europeo. Il punto è che il tessuto produttivo del nostro paese potrebbe collassare per quest'emergenza, così come milioni di famiglie rischiano di non avere più i soldi per arrivare a fine mese.

Insomma, l'emergenza è totale e il dibattito è aperto. Lo è sulle sanzioni alla Russia, in una qualche misura secondo Matteo Salvini da rivedere, così come lo è sullo scostamento di bilancio per affrontare l'emergenza, misura su cui Mario Draghi in primis chiude. Già, il premier non vuole infrangere i limiti di bilancio imposti dall'Europa.

Molti temi, altrettanti dubbi e tempi stretti. E per questo, ecco che Guido Crosetto, il "gigante" e fondatore di Fratelli d'Italia, si spende in un accorato appello, dai toni drammatici, su Twitter. Lo fa nella mattinata di domenica 4 settembre, poche ed efficaci righe: "Non è il tempo di risposte isteriche o ideologiche - premette -. Continuo a pensare che sia il momento nel quale la Politica debba abbandonare le polemiche elettorali e definire la strada da seguire, per contente gli effetti devastanti della crisi in atto. Insieme, come una vera comunità", conclude Guido Crosetto.