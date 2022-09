Marta Fascina, bombe a Libero: "Le traditrici di Berlusconi e Putin, tutta la verità"

05 settembre 2022 a

Su Libero intervista esclusiva di Pietro Senaldi a Marta Fascina. La compagna di Silvio Berlusconi parla delle "traditrici" del Cavaliere - "Gelmini e Carfagna irriconoscenti, ogni voto dato a loro è per il Pd" - di Vladimir Putin - "come si può pensare che Berlusconi possa voltare le spalle alla Nato?" - dell'addio di Mario Draghi e della sua candidatura con Forza Italia: "In Parlamento continuerò a lavorare sui temi della sicurezza e della nostra Difesa".

Infine, su Giorgia Meloni e Matteo Salvini dice: "Loro sono storici e leali alleati di Forza Italia. Insieme governiamo la maggioranza delle regioni italiane e centinaia di comuni. L'alleanza di centrodestra, che il nostro presidente ha creato e coltivato sin dal 1994, è forte, coesa e apprezzata dal popolo italiano".