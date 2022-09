Zona Bianca, Elisabetta Gardini asfalta lady Verdi: "Eh beh, dammelo..."

05 settembre 2022 a

Scontro in diretta da Giuseppe Brindisi a Zona bianca su Rete 4, tra Elisabetta Gardini di Fratelli d'Italia ed Eleonora Evi dei Verdi. Si parla della grave questione del gas e di come l'Italia può superare la crisi. "Noi abbiamo tanto gas italiano che è stato bloccato agli inizi degli anni 2000 ne prendevamo 20 miliardi di metri cubi adesso solo 3 miliardi", sottolinea la Gardini. E la esponente dei Verdi ribatte: "Ma non c'è tutto questo gas in Italia e quello che c'è, secondo le tabelle del ministero della Transizione ecologica, le riserve certe e possibili ammontano a massimo 90 miliardi di metri cubi, basterebbero per un anno e qualche mese". "E beh dammelo però", commenta il conduttore, "Servirebbe ad attraversare un periodo drammatico", aggiunge la Gardini.

Ma niente da fare. Eleonora Evi va dritto per la sua strada non vedendo le sue contraddizioni: "Ma dov'è questo gas?", cerca di spiegare a Elisabetta Gardini e al pubblico: "È frammentato in migliaia di piccoli giacimenti. Sarebbe costosissimo estrarlo". "E infatti la Croazia li prende", la interrompe l'esponente di Fratelli d'Italia. "E anche noi li prendevamo...". Evidenze che non bastano a far ragionare l'esponente dei Verdi...