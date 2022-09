Sondaggio Quorum-YouTrend, cresce solo FdI: ecco dove vola Giorgia Meloni

05 settembre 2022 a

Calano tutti i partiti e l'unica a salire è Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia. È quanto emerge dal sondaggio Quorum/Youtrend per SkyTg24. Per quanto riguarda le intenzioni di voto, la coalizione di centrodestra - rispetto alla scorsa rilevazione – nel suo complesso cala al 47,3 per cento (era al 48,5 per cento la scorsa settimana) così come il centrosinistra che passa in sette giorni dal 29,5 per cento al 28,5 per cento. In particolare, Fratelli d'Italia della Meloni si conferma il primo partito con il 24,2 per cento (più 0,1 per cento in una settimana). La Lega di Matteo Salvini scende dal 13,8 per cento al 13,5, mentre Forza Italia di Silvio Berlusconi perde lo 0,6 per cento e si attesta dunque all’8,1 per cento. Noi Moderati di Maurizio Lupi passa dall'1,9 per cento all’1,5.

Per quanto riguarda la coalizione di centrosinistra, il Partito democratico è ora al 21,9 per cento (una settimana fa era al 22,3), Sinistra italiana/Europa Verde si attestano al 3,5 per cento (più 0,3 per cento); +Europa di Emma Bonino scende al 2,2 per cento (era a 2,9); Impegno Civico di Luigi Di Maio è allo 0,9 per cento (più 0,2).

E se cresce il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte - che ottiene il 12,1 per cento (un punto percentuale in più) - il terzo polo costituito da Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi scende dal 5,3 al 5,2 per cento. ItalExit è ora al 2,6% (meno 0,1 per cento).

Un altro dato che emerge dal sondaggio è il cosiddetto partito degli indecisi e degli astenuti che cresce ancora: dal 38,8 per cento al 42 per cento.