Controcorrente, sondaggio: situazione disperata, ecco chi sparisce

Il centrodestra non si ferma più. Secondo gli ultimi sondaggi, la coalizione moderata ha preso il largo e per il centrosinistra non restano molte speranze per andare ad acciuffare Berlusconi, Salvini e Meloni in poche settimane. Come è noto il distacco tra le due coalizioni sta crescendo di giorno in giorno e a quanto pare potrebbe aver sforato la soglia dei 20 punti percentuali. Nelle ultime ore infatti la distanza pare si sia fatta ancora più pesante.

Il centrodestra infatti, secondo la rilevazione Tecnè per Controcorrente sarebbe al 48,7 per cento contro il 27,9 per cento del centrosinistra. E di fatto il distacco adesso è salito a 21 punti percentuali, un vero e proprio abisso. Guardando però nel dettaglio i singoli partiti è possibile avere un quadro più chiaro della situazione. Fratelli d'Italia è al 24,8 per cento con ben 3 punti di disatcco sul Pd che resta fermo al 21,9 per cento.

Al terzo posto sul podio c'è la Lega di Matteo Salvini con il 12,1 per cento. In quarta posizione il Movimento Cinque Stelle all'11,9 per cento. Poi c'è Forza Italia che è al 10,4 per cento ben lontana e distaccata dal Terzo Polo di Renzi e Calenda che è fermo al 6,1 per cento. Al 3 per cento troviamo poi i Verdi e Sinistra Italiana di Fratoianni. Sprofonda +Europa di Emma Bonino che è al 2,1 per cento. In lotta per il 3 per cento Italexit di Gianluigi Paragone che adesso si trova al 2,4 per cento. Situazione disperata, come sottolineano diversi esperti di sondaggi, per Luigi Di Maio che con il suo Impegno Civico è ormai sotto l'1 per cento: ora è allo 0,9, un disastro senza precedenti.