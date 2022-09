Alessandra Ghisleri, 19 giorni dal voto: "Lo scenario può essere stravolto"

06 settembre 2022 a

a

a

Alessandra Ghisleri, ospite di Coffee break, su La7, nella puntata del 6 settembre, rivela il sondaggio di Euromedia research sulle paure degli italiani e sulla campagna elettorale. Intanto, spiega la regina dei sondaggi, "la crisi economica, il caro bollette e la crisi energetica sono al primo posto". "Sicuramente gli italiani stanno aspettando dalla politica una risposta e vogliono che la risposta sia immediata e che non porti ad altre domande come 'chiediamo all'Europa", sottolinea la Ghisleri. Quindi, "se sei leader di un partito devi dare una risposta in modo diretto con delle soluzioni. Gli italiani oggi sono molto severi con la politica".

Qui l'intervento a Coffee Break di Alessandra Ghisleri

"Ho visto i sondaggi e...": Salvini rivela dove è davvero la Lega, scatta l'allarme per Letta

Ma gli indecisi, che secondo gli ultimi sondaggi sono il 40 per cento, possono crescere? La risposta della Ghisleri rivela un dato molto interessante: "Non abbiamo rilevato una crescita ma c'è uno stand by, le persone stanno cercando un punto di riferimento. Quelle persone sono il partito più importante in questo momento. Dentro troviamo una buona parte degli elettori del Movimento 5 stelle - una parte è già stata intercettata da Conte, come abbiamo visto - degli elettori della Lega e degli elettori del Pd. Queste sono le tre grandi aree in cui è suddiviso". E che evidentemente potranno cambiare se non stravolgere lo scenario attuale.

"Situazione disperata": il sondaggio svela il crollo verticale, chi sparisce

"Ci sono molti ragazzi al di sotto dei 25 anni che non indicano la crisi energetica ma il lavoro e le prospettive", conclude la sondaggista. "Poi ci sono gli anziani over 65 che indicano non solo le cure farmaceutiche ma un'attenzione al covid e ai vaccini, temi che sono spariti dalla campagna elettorale".