Giorgia Meloni affonda Enrico Letta: "Ma quanto fai ridere?"

06 settembre 2022 a

a

a

"Enrico Letta definisce il #Rosatellum 'la peggiore legge elettorale che ha visto il nostro Paese'. E ha ragione. Non a caso è stata scritta e imposta dal Pd, con il voto contrario di Fratelli d'Italia": Giorgia Meloni attacca il leader dem, che proprio questa mattina ha messo sotto accusa la legge elettorale ora in vigore. La leader di FdI, però, ha fatto notare su Twitter che non è certo stato il suo partito a spingere per quella norma, anzi. Di qui il commento: "Ma quanto fa ridere la sinistra italiana?".

Letta ha criticato duramente il Rosatellum in un discorso ai candidati dem: "La peggiore legge elettorale che ha visto il nostro paese potrebbe dare uno scenario da incubo: con il 43 per cento dei voti la destra potrebbe arrivare al 70 per cento dei seggi in Parlamento". Il punto, insomma, è sempre lo stesso: il terrore che a trionfare il 25 settembre sia il centrodestra.

Ad attaccare Letta per queste parole è stato anche il relatore della legge elettorale, il presidente di Iv Ettore Rosato, che sui social ha scritto: "Caro Enrico Letta, visto che vedo che sei impegnato già nell'analisi della sconfitta e non hai bisogno di tempo per la campagna elettorale, ti suggerisco di provare a fare una simulazione con il Mattarellum così ti tiri su il morale. Comunque non è la legge elettorale che regala il Paese alla destra ma una leadership incapace, la tua, di costruire qualsiasi tipo di coalizione. La destra non ha mai avuto alleato migliore".