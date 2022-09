Sondaggio, i dati dalla Sicilia che svelano come finirà il 25 settembre

07 settembre 2022 a

a

a

I sondaggi continuano a umiliare il centrosinistra. Su tutti i fronti si prospetta una Caporetto senza precedenti che potrebbe lasciare profonde ferite nella sinistra e di fatto far saltare la poltrona di Enrico Letta. In vista del voto del 25 settembre il Pd continua a far registrare un calo a favore di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e la coalizione del centrodestra avrebbe ormai quasi venti punti di vantaggio sul centrosinistra e salvo sorprese dell'ultima ora, i moderati dovrebbero avere la maggioranza per ricevere l'incarico per un nuovo governo. Ma in questa battaglia elettorale c'è anche un altro aspetto da non sottovalutare: la Sicilia.

Il 25 settembre in tutto il territorio siciliano si voterà per la presidenza della Regione, da un Schifani per il centrodestra e dall'altro la Chinnici per il centrosinistra. L'election day potrebbe essere una vera e propria bomba sotto la poltrona di Letta perché con una sconfitta devastante anche in Sicilia molto probabilmente sarà costretto a far ritorno a Parigi. E a far tremare il Nazareno sono i sondaggi che arrivano proprio dalla Sicilia. Porta a Porta ha pubblicato un sondaggio realizzato dall’Istituto Demoscopico Noto Sondaggi sulle intenzioni di voto dei siciliani. Per il campione di Noto, Renato Schifani del Centrodestra sarebbe avanti con il 42% dei consensi. Seguirebbero Caterina Chinnici del Centrosinistra con il 25%, Nuccio di Paola del M5S con il 15%, Cateno De Luca di "Sud chiama Nord" con il 12%, e Gaetano Armao del Terzo Polo con il 4%. Un'altra disfatta sta per arrivare per Letta e per il Pd.