Così il Pd si allinea a Sanchez per fare la guerra a Trump

La sinistra italiana si è prontamente messa l’elmetto per fare la guerra a Donald Trump nel nome di Pedro Sanchez, il premier spagnolo che ha osato dire di «no» agli Usa. Diventando a tempo zero il nuovo conducador anti-destre. Sì, perché anche la guerra contro il regime iraniano viene usata per scatenare l’ennesima crociata, non solo contro il presidente Usa, ma soprattutto contro il governo italiano. Si legge anche in questa chiave la telefonata Schlein-Sanchez di ieri pomeriggio. Per dare sostanza a una cosa che non ce l’ha, i vari esponenti della sinistra usano argomentazioni che, nel migliore dei casi, generano perplessità. La campionessa del paradossale è come sempre Elly Schlein, che tra un’intervista a La Stampa e un intervento ad Agorà, regala perle di una certa levatura. Come quando teorizza che oggi sotto le bombe americane c’è l’Iran, ma in futuro, se vincessero le sinistre, potremmo esserci noi: «E se domani il problema siamo noi? Qual è il criterio se vale soltanto la legge del più forte? Se il problema fosse Sanchez, che Musk ha definito un traditore e Trump minaccia di sanzionare? O qualcuno che vince in futuro in Italia?». Poi, certo, la leader Pd spiega che «Abbiamo sempre detto che in Iran il regime brutale non dovesse sviluppare armi nucleari ma che la strada è quella negoziale, non dei bombardamenti». Peccato che la soluzione negoziale ha portato il regime ha sviluppare un programma nucleare, che a sua volta ha portato alla guerra. Ma non ditelo a Schlein.

A dar manforte alla segretaria Pd c’è poi il fido Maurizio Landini, che dopo il solito distinguo sul regime di Khamenei («che tiene in prigione molti sindacalisti»), spiega il piano della Cgil sulla pace: «Chiediamo un immediato cessate il fuoco perché siamo in presenza di un intervento fatto dagli Stati Uniti e da Israele che, di nuovo, hanno violato qualsiasi diritto internazionale». Speravamo anche nell’indizione di uno sciopero generale, magari a Teheran, ovviamente di venerdì. Invece, per il momento, niente. Nelle dichiarazioni dei piddini non poteva mancare un grande classico: «Meloni venga in Parlamento a riferire». E se qualcuno fa notare loro che da giorni ci sono ministri che fanno la staffetta per riferire in Aula, la risposta è fin troppo scontata: «Noi vogliamo la Meloni, che non viene perché non sa cosa dire».