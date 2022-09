Sondaggio Noto, per la prima volta il Pd è sotto il 20%: scatta l'allarme

07 settembre 2022 a

a

a



Un sondaggio riservato fa tremare i polsi a Letta. Per la prima volta il Pd viene dato sotto la soglia psicologica del 20 per cento. A rivelarlo è una rilevazione Noto che fotografa bene la situazione dei partiti e soprattutto quella del Pd che è in affanno ormai da qualche settimana. Se si votasse oggi Fratelli d'Italia sarebbe il primo partito italiano con il 24,3% dei consensi, mentre al secondo posto si troverebbe il Pd+Art 1-Psi, al 19,5%. Segue il M5s al 13,5% e la Lega con il 13%. Per il campione di Noto, Fratelli d'Italia si attesterebbe al 24,3%, con una crescita dello 0,8% rispetto alla precedente rilevazione.

"Mer***a": Enrico Letta, un drammatico scivolone in campagna elettorale: dove l'ha detto

Segue a distanza il Pd+Art 1-Psi al 19,5% (-0,5), poi il M5s al 13,5 (+1), la Lega con il 13% (-0,5), Azione-Italia Viva 7,7% (-0,3), Forza Italia al 6,9 (-0,6) %, Sinistra Italiana-Europa Verde 2,7% (-0,3), Italexit per l'Italia 2,7 (+0,7), Noi Moderati 2.5% (-), Impegno Civico 2,2 (+0,7) +Europa 1,3% (-0,7).

Clamoroso sondaggio della Ghisleri, chi fa il botto: tutte le cifre | Guarda

Gli indecisi scenderebbero di 2 punti, al 28%. Noto ha anche dato un valore complessivo agli schieramenti: il Centrodestra (Fdi-Lega-Fi-Noi Moderati) raggiungerebbe il 46,7% mentre il Centrosinistra (Pd-Art1-Psi-Si-Europa Verde-+Europa e Impegno Civico) il 25,7%. Insomma il destino del voto appare ormai scritto.