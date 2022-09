Matteo Salvini, la Lega smonta Letta: "Falsa morale, ecco cosa ha fatto con Putin"

07 settembre 2022 a

La Lega passa al contrattacco. Enrico Letta è finito nel mirino del Carroccio dopo gli attacchi di questi giorni a Salvini sui presunti rapporti tra la Lega e la Russia.

Una retorica vuota e sterile che a quanto pare non premia nei sondaggi il Pd. Ma Letta, come è noto, ha basato tutta la sua campagna elettorale sull'odio verso gli avversari politici e così ripete come un mantra ora il ritornello del "fascismo" della Meloni ora quello sulla "Lega vicina a Putin" per il Carroccio.

A ristabilire la verità ci pensano Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, i due capigruppo di Camera e Senato della Lega: "Con che coraggio parla Letta? È l’unico che ha stipulato accordi, ben 28, con la Russia, il suo Pd a Bruxelles è stato il partito che ha votato più volte a favore di Mosca ed è noto a tutti quanto accadeva all’epoca del Pci. La smetta quindi di fare la finta morale e inizi a pensare come salvare le migliaia di aziende e le famiglie che stanno per toccare il fondo a causa delle sanzioni imposte dall’Europa. Alla Lega non interessano le sanzioni alla Russia, ma il bene degli italiani che non possono permettersi di pagare in prima persona scelte calate dall’alto". Insomma ormai Letta non convince più nessuno.