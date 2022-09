Elezioni, il lapsus rivelatore: cos'è davvero il governo per la sinistra

Iuri Maria Prado 08 settembre 2022 a

a

a

Sfuggita significativamente di bocca a Dario Franceschini - il quale ha fatto del ministero della Cultura il proprio possedimento sotto quattro diversi governi - l'idea che non votare Pd significhi "sottrarre" voti a quel partito ha fatto su e giù dalla cima al fondo dei ranghi progressisti, ingrossandosi in un disciplinato concerto accusatorio verso i responsabili dell'illecito: "Se votate per quelli, ci sottraete i voti!"; "Ogni voto per quegli altri è un voto sottratto al Pd!".

"Lascialo...": la vergognosa frase su Salvini, si scatena la tempesta d'odio della sinistra | Guarda

È significativa, questa sloganistica, perché denuncia una concezione dominicale del rapporto tra eletto ed elettore, con quello che rispetto a questo vanta appunto un diritto di tipo proprietario: e col corollario che se la contesa per il risultato ottiene l'effetto, allora si tratta della violazione di quel titolo di proprietà e cioè di furto. Ovviamente, inutile precisarlo, il meccanismo vale solo in un senso: perché è "rubato" il voto che non va a sinistra, ma sarebbe legittima acquisizione democratica quella del voto improbabilmente guadagnato dalla sinistra a spese di qualsiasi controparte.

"Il loro vero obiettivo? Cacciare Mattarella". Fango sulla Meloni, Letta s'attacca al Colle

Che poi l'uso di questo termine ("sottratto") sia fatto principalmente nel corso della rissa tra il fronte centrocomunista di Enrico Letta e quello del cosiddetto Terzo Polo, non sposta e semmai riafferma i termini della questione: e cioè che un avvicendamento di potere che veda quella parte in posizione recessiva suppone inevitabilmente qualcosa di scorretto, un ingiusto depauperamento del titolare dei voti e dei ministeri e un indebito arricchimento di chi osa contenderglieli. È roba loro, tanto per capirsi.