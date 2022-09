La Russa, "devi farmi un favore personale": impensabile richiesta a Tremonti

08 settembre 2022 a

“È la prima volta che sono candidato in un collegio uninominale, spero di cavarmela”. Lo ha dichiarato Giulio Tremonti, che si presenterà con il centrodestra a Milano per un posto alla Camera. Durante la presentazione delle liste di Fratelli d’Italia in Lombardia, Ignazio La Russa ha chiesto un “favore personale” all’ex ministro: quello di battere Benedetto Della Vedova, esponente del centrosinistra.

“Ci aspettiamo le elezioni dei nostri candidati a Milano - ha dichiarato il vicepresidente del Senato - e ci aspettiamo che anche Tremonti vinca, candidato nel collegio più difficile della Lombardia, ossia Milano centro, che è il luogo della sinistra, che ormai prende i voti dei radical chic e non degli operai. Adesso mi accorgo che il tuo competitor alla Camera è Della Vedova - ha aggiunto La Russa rivolgendosi direttamente a Tremonti - con tutto il rispetto, tu me lo devi battere. È un favore personale che ti chiedo. È andato in Parlamento con Gianfranco Fini, questo l’ha cancellato dal suo curriculum”.

Inoltre La Russa ha parlato dell’appuntamento di domenica 11 settembre in piazza Duomo con Giorgia Meloni: “Ci aspettiamo una bella adesione. Siamo consapevoli che solo noi possiamo andare in piazza Duomo la domenica pomeriggio in un periodo ancora estivo e con il gran premio a Monza, ma accettiamo la sfida”.