L'Aria che tira, la profezia-balla di Conte: Chi governa dopo il voto

Giuseppe Conte ormai è scatenato. Pur di raccogliere qualche voto in più per i 5s di fatto è disposto anche a profetizzare balle impensabili come un governo Letta-Meloni. E lo fa davanti alle telecamere de L'Aria Che Tira con una frase che ha davvero dell'incredibile: "Se voterete M5s c’è la garanzia che in Parlamento non ci alleeremo nè con la Meloni nè con altri, se voterete Letta non lo so cosa succederà. Qui stanno tutti a parlare di governi di salute pubblica. Io penso che l’Italia ha bisogno di un governo politico". Insomma il leader dei Cinque Stelle è alla canna del gas.

Poi Conte ha parlato delle ricette economiche per il rilancio del Paese costretto a fare i conti con bollette alle stelle e inflazione galoppante: "Questa è l’ultima occasione che abbiamo. Questo emendamento al dl Aiuti sul Superbonus lo presenteremo perché è un imperativo etico per lo Stato italiano. È un emendamento che non ha un costo finanziario e che favorisce la circolazione dei crediti fiscali incagliati". Poi ha aggiunto: "Quello degli altri partiti è un gioco di propaganda, questa non è una misura del M5S ma che riguarda 47mila addetti che rischiano di andare casa. Io non blocco nulla, io dico votiamo questo emendamento. Perché non votate l’emendamento? Questa è l’ultima occasione per salvare 30 mila aziende che hanno applicato il Superbonus, una legge dello Stato".