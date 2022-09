Piazzapulita, "siete il partito dei ricchi?": Formigli travolge Letta

09 settembre 2022 a

Con una sola domanda casca il Pd. Enrico Letta sotto i colpi di Formigli a Piazzapulita non riesce più a dare identità a un intero partito. Il conduttore del talk show di La7 di fatto ha chiesto a Letta quale sia oggi l'elettorato di riferimento del Nazareno. Come afferma Formigli i dem, secondo alcuni sondaggi, non sono più il partito di riferimento degli operai e dei poveri. Anzi sono il partito votato da chi ha un reddito superiore ai 5000 euro.

Una circostanza che non va assolutamente sottovalutata. La sinistra ha completamente perso il contatto con la sua base elettorale e i risultati, sondaggi alla mano, si vedono in modo chiaro. Di fatto Letta non è riuscito a spostare il baricentro del Pd verso il basso, anzi ha consolidato l'idea di un partito da "Ztl" che guarda soprattutto alle fasce agiate. E così Formigli lo infilza: "Come si spiega questo fenomeno? Siete il partito dei ricchi?".

Letta risponde: "Questo è un problema di tutte le sinistre europee. Ed è per questo motivo che ad esempio è sparita la sinistra in Francia". Formigli ribatte: "Nei suoi discorsi lei parla di tredicesime, quattordicesime, si rivolge sempre ai dipendenti, ma di fatto in Italia ci sono tanti lavoratori che non hanno la tredicesima o la quattordicesima". E Letta davanti a questa obiezione non può che riconoscere il fallimento della sinistra. Una deriva senza fine che troverà spazio nel flop del 25 settembre con il probabile ritorno di Letta a Parigi...