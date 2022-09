Giorgia Meloni, sondaggio choc prima della chiusura: cifra spaventosa

10 settembre 2022 a

Uno degli ultimi sondaggi pubblicati prima del “black out” dei prossimi 15 giorni mette le ali a Giorgia Meloni. Da mesi ormai tutte le rilevazioni danno Fratelli d’Italia come primo partito: allo stato attuale delle cose ci sono pochi dubbi sull’exploit della Meloni in questa tornata elettorale, resta soltanto da vedere quanto alta sarà effettivamente la percentuale dei voti che prenderà.

L’ultimo sondaggio condotto dall’osservatorio Hokuto è clamoroso in questo senso: mai nessuno aveva ancora dato Fdi oltre il 25%. Secondo tale rilevazione il partito della Meloni vale il 26,8%, con i dem che non possono fare assolutamente nulla per contrastarla. E chissà che nel segreto dell’urna all’ultimo Fdi non possa definitivamente spiccare il volo verso il 30%, come accadde nel 2018 con il Movimento 5 Stelle, che nessuno pensava potesse arrivare a tali cifre. Il Pd resta sempre saldamente al secondo posto, anche se si deve accontentare del 20,2%.

Novità importante è quella rappresentata dal M5s, che sta recuperando parecchio terreno nelle ultime settimane: Giuseppe Conte sta sfondando soprattutto al Sud, dove il richiamo del reddito di cittadinanza è ancora molto forte. I grillini sono dati al 14,5%: e pensare che soltanto qualche tempo fa stavano sprofondando sotto la doppia cifra. Anche in questo sondaggio confermate le difficoltà degli alleati della Meloni: la Lega è rilevata all’11%, mentre Forza Italia al 7%, con Silvio Berlusconi scavalcato dal terzo polo (7,2%). Soltanto altri due partiti sono oltre la soglia di sbarramento: la coalizione Sinistra Italiana-Verdi (3,5%) e Italexit (3,3%).