Guido Crosetto, lezione a Conte: "Cos'è il reddito di cittadinanza"

"Se c’è la possibilità di lavorare, scegliendo anche tra più offerte, regolari e con contratto standard, perché difendere la possibilità di rifiutarle per continuare a mantenere il Reddito di cittadinanza?": a porsi la domanda è stato Guido Crosetto su Twitter. L'imprenditore e fondatore di Fratelli d'Italia, poi, sempre parlando della misura tanto cara ai grillini ha aggiunto: "Nasce per aiutare chi non può lavorare o sopravvivere, non come alternativa al lavoro".

Un pensiero, il suo, molto vicino a quello della leader di FdI, Giorgia Meloni, che spesso ha definito il reddito "un fallimento totale". Secondo lei, infatti, l'unico modo per combattere la povertà consiste solo nella creazione di nuovi posti di lavoro. In un video sui social risalente a qualche settimana fa, la Meloni diceva: "Stendendo un velo pietoso sulle migliaia e migliaia di truffe che ha generato, favorendo anche criminali, mafiosi e spacciatori, ha fallito come strumento di lotta alla povertà che doveva essere abolita e invece ha raggiunto i massimi storici e ha fallito come misura di politica attiva del lavoro, visto che pochissimi dei percettori del reddito di cittadinanza alla fine sono stati assunti e hanno trovato un lavoro dignitoso".

La leader di FdI, poi, ci ha tenuto a ricordare che "oggi lo dicono un po' tutti, però rimane che Fratelli d'Italia è stata l'unica forza politica di tutto il Parlamento, nella legislatura appena conclusa, che non ha mai votato a favore del Reddito di cittadinanza".