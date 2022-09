Giorgia Meloni, "incontri segreti con Mattarella": il Colle smentisce, caso clamoroso

10 settembre 2022 a

Giorgia Meloni avrebbe fatto visita a Sergio Mattarella per ben due volte dopo la crisi del governo. L’indiscrezione è stata smentita dal Quirinale, ma il Fatto Quotidiano afferma di avere fonti sicure. “Nel periodo della campagna elettorale - hanno fatto sapere dal Colle - nei mesi di agosto e settembre, il presidente della Repubblica non ha incontrato alcun leader di partito. E non ha discusso di temi post-elettorali”.

Il Fatto è apparso piuttosto sicuro delle sue fonti, rivelando dettagli sui presunti incontri tra Meloni e Mattarella. “La prima volta - si legge - i due hanno parlato di energia: Giorgia ha condiviso la necessità che il governo in carica faccia le misure per arginare la crisi del gas. E ci ha tenuto a rassicurare il Capo dello Stato che il presidenzialismo non è per il suo partito una riforma contro di lui”.

“La seconda invece - prosegue il Fatto - il dialogo è stato più generico. Meloni ha chiarito di non essere d’accordo con lo scostamento di bilancio. Durante questi dialoghi, Meloni lo ha anche rassicurato sul fatto che la collocazione internazionale dell’Italia sarà la stessa. Il vero punto dirimente per il Quirinale”. E a proposito di politica estera, il meloniano Adolfo Urso ha messo in chiaro a Repubblica che “non ci sono dubbi sul sostegno all’Ucraina” e che “anche loro hanno riconosciuto la nostra credibilità e affidabilità”. Ma ribadiamo che il Colle ha smentito tutto. Dove starà la verità?