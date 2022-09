Elezioni, trionfo del centrodestra? "La sinistra farà scoppiare il caos", ecco come

10 settembre 2022 a

La sinistra già pensa a come far cadere il prossimo governo? Secondo un retroscena de Il Giornale, pare stia succedendo proprio questo. Lo dimostrano i continui rinvii a "dopo le elezioni": sono state rimandate al 26 settembre misure importanti come il decreto Aiuti, provvedimenti contro il caro energia e qualsiasi intervento relativo al Pnrr. "L’Italia deve precipitare nel caos dal 26 settembre: è la strategia adottata da Palazzo Chigi e appoggiata da sinistra e M5s ", si legge nell'articolo di Pasquale Napolitano sul Giornale.

L'obiettivo sarebbe quello di spingere le persone in piazza a protestare contro il prossimo governo, che molto probabilmente sarà di centrodestra. "La sinistra sogna il ribaltone a suon di proteste e rabbia sociale", si legge ancora sul Giornale. Per quanto riguarda i decreti Aiuti bis e ter, per esempio, risultano entrambi bloccati. Uno è fermo al Senato, mentre l'altro slitterà alla prossima settimana. A commentare questa situazione è stato, tra gli altri, Luigi Di Maio: "Credo che il dl Aiuti sia a rischio. C’è il serio rischio perdere 17 miliardi di aiuti per gli italiani. Quei soldi dovevano intervenire sulle accise della benzina e sulle bollette. La responsabilità ha un nome e cognome, Giuseppe Conte. Così come il price cap, da stabilire in Europa, non vede una maggioranza compatta e questo ha un altro nome e cognome, Matteo Salvini. I nodi verranno al pettine in autunno".

Salvini avrebbe capito che qualcosa non va e infatti ha detto: "Se si vuole già oggi si può approvare un decreto da 30 miliardi. Se devo salvare migliaia di posti di lavoro i vincoli di bilancio vengono dopo. La Lega si prepara già a vincere le elezioni ma chiedo a Letta perchè non approvare oggi questo decreto. Cosa glielo impedisce? Chi ce lo vieta? Non vorrei che, chi perde le elezioni, non voglia fare niente per un mese e punti al caos e giocare con i posti di lavoro. Sarebbe da irresponsabili".