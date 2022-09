Matteo Salvini a Libero: "Il Pd tifa caos per lasciarci solo le macerie"

11 settembre 2022 a

Su Libero in edicola oggi 11 settembre, il condirettore Pietro Senaldi intervista il leader della Lega, Matteo Salvini. L'ex ministro degli Interni parla del rapporto con gli alleati: "Con Silvio e Giorgia non litigheremo per i prossimi dieci anni". Poi parla delle manovre della sinistra per creare caos in vista di una vittoria scontata del centrodestra alle elezioni del 25 settembre. Salvini nell'intervista a Libero affronta diversi temi tra cui anche il rapporto con Bruxelles: "L'Europa ci aiuti a superare le ricadute delle sanzioni".



