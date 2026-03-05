Romano Prodi e l'imam della Flotilla: un caso inquietante a Bologna

Una scena surreale a Bologna, dove sabato scorso Romano Prodi, il sindaco Matteo Lepore e il cardinale Matteo Maria Zuppi hanno deciso di festeggiare… non la Quaresima, ma l’Iftar, il pasto con cui i musulmani celebrano la fine del Ramadan. Tutti insieme, sotto la tettoia Nervi, tra lunghe tavolate e il caldo abbraccio della comunità islamica bolognese. Sul palco di piazza Lucio Dalla si sono alternati sorrisi, strette di mano e discorsi “di pace”. Con loro c’era Yassine Lafram, imam della Comunità islamica e già presidente dell’Ucoii (Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia), protagonista a settembre della spedizione della Flotilla verso Gaza.

Pochi mesi fa, Lafram incontrava Mohammad Hannoun — poi arrestato come referente italiano di Hamas — discutendo di Flotilla e "Stato genocida di Israele". E ieri, tra un piatto di couscous e un bicchiere di tè, l’imam ha tuonato: “Il nostro mondo di oggi deve essere governato dalla legge internazionale e dalle convenzioni internazionali. Non possiamo pensare di salvare una popolazione con i bombardamenti. Il popolo iraniano ha il diritto alla libertà, ha il diritto all’autodeterminazione, ma deve essere il fautore del proprio destino”.

Il cardinale Zuppi non ha lesinato il dialogo interreligioso: “Essere credenti vuol dire essere fratelli e dialogare, camminare insieme, imparare a conoscersi e a rispettarsi: è quello che Dio vuole per tutti gli uomini della terra”. Prodi, invece, tra una forchettata e l’altra, ha puntato il dito contro gli Usa: “Non possiamo lasciare che le grandi potenze continuino a colpire con i bombardamenti, certamente non per liberare l’Iran. In questa situazione dominano interessi economici e geopolitici”.

