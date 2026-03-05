Antisemitismo, sì alla legge Favorevoli anche sei dem

Passa il disegno di legge contro l’Antisemitismo in prima lettura al Senato. Ma con il voto contrario di M5S, Avs e Pd, ad eccezione di sei senatori dem che, senza polemiche con chi guida, ma proprio non se la sentivano di votare contro una proposta che, peraltro, era nata da un senatore del Pd, Graziano Delrio, protagonista di una iniziativa prima scomunicata dai vertici poi accetta ma con una serie di condizioni e cambiamenti. E così, nonostante la mitezza con cui i sei spiegano il loro voto, la ferita emerge. E indica un punto dolente per il centrosinistra, per il Pd. Ne sanno qualcosa i tanti ebrei che, pure, militano nel Pd, come Emanuele Fiano. C’è un problema con Israele. C’è un problema a sinistra. Chi più chi meno.
Si fatica a stare dalla parte di Israele, quando la causa palestinese è diventata il simbolo del mainstream progressista. M5S e Avs votano addirittura contro. Il Pd si astiene. Iv, Azione e i sei senatori dem votano a favore. La legge passa con 105 sì, 24 contrari e 21 astenuti. A chiarire i motivi del voto in dissenso dal gruppo è proprio Delrio che spiega la vicenda così: «Alcuni senatori del Partito Democratico votano a favore non tanto in contestazione con il partito, ma perché crediamo che questo provvedimento rompa un silenzio della cultura democratica che non ha discusso abbastanza di questa emergenza. Alcuni di noi ritengono che sia meglio fare un piccolo passo avanti, con un’assunzione di responsabilità che aspettare tempi migliori», spiega l’ex ministro, favorevole alla legge.
Insieme a lui un manipolo di coraggiosi, quelli che anche sull’Ucraina pensano che l’aggressore è uno solo e va detto chiaro e tondo. Sono Filippo Sensi, Walter Verini, Pier Ferdinando Casini, Sandra Zampa e Alfredo Bazoli. Pochi. Di tutt’altro avviso è il capogruppo Pd Francesco Boccia, secondo il quale «il Senato ha perso una occasione importante per esprimere un voto largo su un provvedimento contro la tragedia dell’Antisemitismo. E questo grazie alla maggioranza che non ha voluto trovare un punto di incontro per rispondere positivamente al nobile appello che fino a ieri ci ha rivolto Liliana Segre».
Il nodo che più degli altri toglie ogni possibilità di dialogo sul testo è l’adozione della definizione di Antisemitismo dell’Ihra (International Holocaust Remembrance Alliance), sulla quale viene bocciato ogni emendamento delle opposizioni. Boccia, su questo, è netto: «Noi non abbiamo mai negato che la definizione dell’Ihra rappresenti un punto di riferimento nella comprensione delle forme contemporanee di Antisemitismo. Abbiamo sempre e solo messo in evidenza le ambiguità e le non poche equivocità». Senza appello è il no di Avs che giudica la norma «sbagliata, parziale e nemmeno efficace», mentre il M5S ha affidato la sua linea a Alessandra Majorino che la spiega così: «La lotta all’Antisemitismo è una battaglia troppo seria per essere trasformata in uno strumento di polarizzazione ed essere usato come clava politica ed equiparare Antisemitismo e antisionismo è un errore storico a cui noi parteciperemo».
Finisce che a festeggiare la legge che condanna chi fa atti di antisemitismo è la maggioranza guidata da Giorgia Meloni, la stessa sospettata di pericolose nostalgie fasciste. «Avrei auspicato una convergenza più ampia, ma la sinistra spesso si dimentica che Hamas, gli Hezbollah e gli Houthi vengono armati dall’Iran di Khamenei, che vogliono distruggere Israele e gli ebrei», commenta il capogruppo di Forza Italia Maurizio Gasparri. Il leader di Azione Carlo Calenda osserva come la «deriva di una sinistra guidata dai Cinquestelle è oggettivamente preoccupante». Contro le opposizioni si è scagliata Ester Mieli, ebrea e parlamentare di Fdi: «Come fate ad astenervi e a votare contro? Tutto questo si chiama indifferenza: l’indifferenza di chi fischietta e aspetta che passi il tempo».