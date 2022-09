Massimo Cacciari, la rivelazione: "Vi dico quali ministri sceglierà la Meloni"

11 settembre 2022 a

"Meloni sceglierà ministri che tranquillizzino i potenti": ne è convinto Massimo Cacciari. Il filosofo ed ex sindaco di Venezia, intervistato dal Fatto Quotidiano, ha detto che la leader di Fratelli d'Italia "è tutt’altro che una sprovveduta. Per questo cercherà ministri anche fuori dal centrodestra". Ma c'è di più. Perché secondo Cacciari, "oltre ai soliti ministri apprezzati dal Quirinale, ci saranno probabilmente alcuni profili suggeriti da Draghi. D’altra parte il primo ostacolo che Meloni si troverà di fronte dopo la probabile vittoria alle elezioni sarà quello di dover tranquillizzare le potenze occidentali, dunque è logico che in alcuni posti chiave, penso all’economia o alla politica estera, sarà attentissima a non commettere errori".

Sulla questione del presidenzialismo, invece, Cacciari è stato netto: "A me sembrano tutte favole, figuriamoci se Meloni parte subito col presidenzialismo. Troverebbero immediatamente il modo per affondarla. Quali grandi riforme volete che si facciano in un Paese disperato come il nostro?". Secondo il filosofo, comunque, la Meloni - in caso di trionfo del centrodestra - non deciderà di spartirsi tutte le caselle con gli alleati: "Sarebbe un ragionamento idiota. Chi è stupido, quando è forte cede alla tentazione di fare tutto da solo. Invece chi è intelligente sa bene che proprio nel momento di massimo potere deve assimilare, aprirsi all’esterno, altrimenti nel giro di poco cadrà in maniera rovinosa".

Continuando a parlare della leader di FdI, poi, Cacciari ha detto: "Non dimentichiamo che è una donna: per decenni a sinistra ci siamo riempiti la bocca con l’importanza di avere donne in politica e adesso rischiamo di trovarci una presidente del Consiglio di destra. Basterebbe questo per raccontare il totale fallimento della sinistra".