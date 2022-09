Silvio Berlusconi massacra Calenda e Renzi: "Destinati all'inesistenza"

12 settembre 2022 a

Silvio Berlusconi lancia la sfida finale al Terzo Polo e al centrosinistra in vista del voto del 25 settembre che si avvicina. Il leader di Forza Italia di fatto mette nel mirino Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi e spiega ai microfoni di Rtl 102.5 quale sarà il destino del Terzo Polo: "È del tutto impossibile che il centrodestra non abbia i numeri parlamentari per governare, il nostro governo chiamerà le energie migliori del paese dentro e al di fuori della politica". Poi l'affondo: "Renzi e Calenda sono il quarto polo, il terzo polo è formato dai Cinquestelle, loro sono quindi destinati all’inesistenza, non saranno mai l’ago della bilancia".

Il Cavaliere ha poi parlato dei suoi alleati: "La nostra alleanza dura da 28 anni, siamo amici e ci vogliamo bene con gli altri leader della nostra alleanza e non si correrà nessun rischio di rottura. Il centrodestra è unito da 28 anni e la sinistra non è stata capace di stare insieme per 28 giorni". Poi manda un messaggio all'Europa che si dice preoccupata per una eventuale vittoria del centrodestra alle urne: "L’Europa preoccupata da un governo Meloni? Noi faremo parte del governo Meloni, siamo la competente italiana del Ppe - ha aggiunto - come potrebbe l’Europa considerare pericoloso un governo di cui faremo parte anche noi? Garantiremo un carattere europeista del futuro governo, nel rispetto di vincoli di bilancio ed europei". Infine una riflessione sul caso Peppa Pig, il famoso cartone animato che proporrà ai bambini un episodio con due mamme: "È triste e preoccupante che si usi un cartone animato per veicolare una visione ideologica delle famiglie e la sessualità. Una cosa è rispettare tutti gli stili di vita e gli orientamenti affettivi, che meritano pari diritti e dignità, altro è proporre ai bambini modelli volti a condizionarli. Il caso del cartone animato Pappa PIg, trasmesso dal servizio pubblico, si inserisce in questo clima culturale sbagliato".