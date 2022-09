Maria Elena Boschi, veleno puro contro Meloni: "A chi mi chiede se sono contenta..."

12 settembre 2022 a

a

a

No, Maria Elena Boschi non vuole una premier donna. O meglio, non la vuole se risponde al nome di Giorgia Meloni. Lo dice chiaro e tondo, la plenipotenziaria di Matteo Renzi in Italia Viva.

Video su questo argomento "Un'ipotesi fattibile". Maria Elena Boschi, la proposta di Italia Viva

Il tutto nel corso di una iniziativa elettorale a Tivoli. "A chi mi chiede se sarei contenta di avere Meloni, una donna, presidente del Consiglio rispondo che non sarei contenta di avere il primo presidente del consiglio sovranista del Paese, anche se donna", taglia corto la Boschi.

Video su questo argomento "Spiace non rivendichi riforma che ha votato". Maria Elena Boschi affonda il Pd

E ancora, aggiunge: "Il centrodestra di oggi di centro non ha niente. È una destra destra, che si è messa la camicia buona della domenica, pronta a tornare, il giorno dopo il voto, a quello che era, alla propria incompetenza. Fanno promesse irrealizzabili e insostenibili per i conti pubblici", ha concluso la Boschi sparando ad alzo zero contro FdI, Lega e Forza Italia.