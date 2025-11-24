Alessandra Ghisleri, il sondaggio travolge la Ue: ecco cosa pensano gli italiani

Come detto, però, il parere più diffuso è ben diverso. Il 59% dei sondati ritiene che l'Europa sia schiacciata tra Occidente e Oriente . E, soprattutto, afferma che l'Ue sia frenata dalla sua lentezza istituzionale e dalle sue divisioni interne e timoroso del rischio di non disporre più del tempo necessario per riposizionarsi. Niente di nuovo, insomma. Resta quindi l'idea di un'Europa iper-burocratica e quindi lenta a reagire ai cambiamenti.

Gli Stati Uniti guardano sempre più a Oriente. E l'Europa resta indietro. Questo è in sintesi il pensiero degli italiani, secondo l'ultimo sondaggio di Only Numbers pubblicato da Alessandra Ghisleri . Stando ai dati raccolti, solo chi simpatizza per la Lega continua a mostrarsi fiducioso riguardo alla solidità dell'architettura tradizionale, restando così ancora a una visione trumpiana di Occidente forte e compatto. Così facendo, l'elettorato del Carroccio rimane l'unico grande gruppo politico a non condividere pienamente questa lettura del mutamento globale, distinguendosi da un'opinione pubblica che, nel complesso, riconosce lo spostamento del baricentro strategico occidentale.

Secondo gli italiani, l'Europa deve guardare altrove. Oltre all'America e all'Africa, l'Ue dovrà spostare il suo orizzonte verso l'Africa. Il motivo? Come spiega Ghisleri sulla Stampa, è vicina, ricca di materie prime, di terre rare, di energia; è giovane, è dinamica, rappresenta un mercato e un'opportunità di cooperazione senza paragoni, con un tema in più legato alla regolamentazione dei flussi migratori e alla distribuzione dei migranti all'interno dell'Unione. Tuttavia, c'è già un altro player a contendersi il continente. La Cina infatti investe da tempo proprio lì in porti, infrastrutture, miniere.

Poi c'è il grande tema di questi anni. Il 62,1% degli italiani è convinto che finora la diplomazia dei singoli Stati europei abbia ottenuto risultati migliori di quella dell'Unione europea. Tradotto, l'Italia - da sola - potrebbe riacquistare quell'agilità e quella abilità diplomatica che all'Unione europea sembra mancare.