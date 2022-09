Giorgia Meloni, la foto di Letta che scatena le polemiche dopo il faccia a faccia

13 settembre 2022 a

Il confronto tra Enrico Letta e Giorgia Meloni sul Corriere.it ha di fatto sancito un elemento importante di questa campagna elettorale: la leader di Fratelli d'Italia è apparsa più covincente del segretario del Pd esponendo in modo chiaro i punti programmatici del centrodestra e i progetti per la prossima esperienza di governo. Letta ha basato tutto il faccia a faccia su un elemento solo: la retorica antifascista e le solite frasi sulla presunta vicinanza della Meloni alle posizioni di Orban.

La leader di Fratelli d'Italia di fatto ha risposto per le rime affermando che il suo partito appartiene alla grande famiglia dei conservatori e che di fatto dialoga con tutti in Europa, anche con Orban. Ma Letta a quanto pare non ha recepito il messaggio.

E così questa mattina, dopo aver affermato nel corso del faccia a faccia di aver condotto un confronto "corretto e tranquillo", non ha resistito alla tentazione di colpire nuovamente Giorgia Meloni. "Dal confronto Letta-Meloni escono due Italie che non si comprendono. In una si parla ungherese". È questo il dialogo della vignetta di Elle Kappa, all’indomani del confronto sul sito del Corriere tra il segretario Pd e la presidente di Fdi che Letta ha rilanciato su twitter con l’hastag #Ungherese. Insomma un vero e proprio schiaffo che sottolinea ancora una volta la liena del Pd: odiare l'avversario.