Enrico Letta "ha perso il confronto": clamoroso nel Pd, chi lo scarica

"Enrico Letta ha perso il confronto televisivo con Giorgia Meloni": a scaricare il segretario dem è Stefano Feltri, che sul quotidiano Domani commenta il dibattito avvenuto tra i due leader ieri su Corriere Tv. I presidenti di FdI e Pd hanno affrontato diversi temi, dall'Ucraina al Pnrr, dai diritti civili al fisco. Secondo il direttore del Domani, il format del confronto avrebbe comunque svantaggiato Letta: "Il duello a due legittima lei come volto unico della destra, mentre Matteo Salvini e Silvio Berlusconi oggi fanno perdere voti; il Corriere è il giornale che da mesi legittima l'ascesa di FdI, incoraggiandone la svolta moderata; in tv Meloni ha molta più esperienza di Letta".

Per Stefano Feltri, insomma, la strada era già segnata. Ancor prima che il confronto cominciasse. In ogni caso, Letta avrebbe fatto non pochi errori secondo il direttore: "Quando Fontana chiede a Letta di parlare di corruzione, lui non evoca nessuno dei tanti scandali che hanno coinvolto FdI, men che meno l'indagine per finanziamento illecito al partito. Parla di una "alta corte" da inserire in Costituzione che vigili sul Csm. E poi si fa complimenti da solo per la civiltà del confronto".

Per Feltri non è neanche vero ciò che Letta va ripetendo da quando è finito il confronto, e cioè che da quel dibattito siano emerse due idee diverse di Paese: "Non è così. Meloni ha imparato a ricoprire di una pellicola presentabile anche le sue pulsioni più deteriori... Letta sa perfettamente che sono panzane... ma invece che grattare via la superficie di rispettabilità, sceglie di rinunciare a tutte le armi della comunicazione politica e impostare il confronto su un piano nazionale". Una bocciatura totale per il dem. Secondo Feltri, però, quello di Letta non è solo un problema di comunicazione: "Il centrosinistra non ha elaborato una vera idea di Paese da contrapporre alle destre".