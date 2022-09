Antonio Maria Rinaldi, veleno sulla Meloni: "Lei contro l'Europa? Forse..."

13 settembre 2022 a

“Con noi la pacchia finirà”, ha dichiarato Giorgia Meloni in uno dei suoi recenti comizi, riferendosi all’Unione europea e alla gestione dello scottante dossier del prezzo del gas. “Il presidente di Fratelli d’Italia sta un pochino utilizzando dei cavalli di battaglia della Lega”, ha dichiarato Antonio Maria Rinaldi, che è stato interpellato sulle parole della Meloni nel corso di un’intervista rilasciata al Tempo.

“Monta, nel sentimento degli italiani - ha proseguito l’europarlamentare della Lega - la convinzione che l'Ue, vista come istituzione, non stia dando le risposte che tutti vorrebbero. Se l'Ue non riesce ad intervenire, allora tanto vale fare da soli come stanno facendo gli altri Paesi. Anche con la pandemia da Covid-19, l'Europa non ha brillato. Per quanto concerne il caro energia, è sotto gli occhi di tutti che l'Ue è latitante. Meloni ha, dunque, ritenuto che quanto detto dalla Lega fosse una giusta considerazione”.

Parlando invece della continua impennata dei prezzi di energia e gas, Rinaldi ha sottolineato che “le bacchette magiche non esistono”. Però ci sono alcune cose che si possono fare: “Esistono diversi provvedimenti che se messi insieme potrebbero mitigare questa situazione di estremo disagio di famiglie ed imprese. Il fatto di sganciare il costo dell'energia elettrica da quello del gas consentirebbe di avere dei benefici, così come sarebbe di aiuto non pagare l'energia prodotta da fonti rinnovabili allo stesso prezzo del gas. E, magari, intervenire sul monopolio del mercato olandese del Ttf aiuterebbe a rivedere al ribasso i prezzi”.